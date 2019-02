Kleintierzüchter ehren ihre Vereinsmeister

Neben den Berichten der Funktionsträger standen die Ehrungen der Vereinsmeister und der Jungzüchter im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Kleintierzuchtvereins Kronach.

Vorsitzender Markus Appel trug im Gasthaus "Frische Quelle" einen umfangreichen Jahresbericht vor. Die Mitgliederzahl steigerte man durch sechs Neuzugänge auf 93, darunter 14 Jugendliche. Besucht wurden Veranstaltungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene. Auch bei den Bundesschauen in Leipzig und Kassel war man mit sehr guten Ergebnissen vertreten. Ein Höhepunkt sei die Teilnahme an der Steinachtalschau in Südthüringen zusammen mit dem Kleintierzuchtverein Mupperg gewesen.

Nach dem Finanzbericht von Kassier Helmut Dressel folgten die Jahresberichte der Zuchtwarte Werner Ebert (Tauben), Elmar Meußgeier (Geflügel), Markus Appel (Kaninchen), des Jugendleiters für Kaninchen Anton Zwosta, von Tätowiermeister Helmut Dressel, von Käfigwart Alfred Gehring und von Ringwart Markus Appel.

Die kommende Kreisschau wird am 28./29. Dezember gemeinsam mit dem Kleintierzuchtverein Weißenbrunn in Weißenbrunn veranstaltet. Beschlossen wurde, auch die Lokalschau 2020 mit dem Kleintierzuchtverein Weißenbrunn durchzuführen. In diesem Zusammenhang lobte Markus Appel die harmonische Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein. Am 7. Juni findet im Gasthaus "Andresla" in Seelach ein Sommerfest mit Ehrungen langjähriger Mitglieder statt.

Abschließend wurden die Vereinsmeister ausgezeichnet. Diese waren: Hühner: 1. Angela Appel (Australorps, schwarz), 2. Alfred Gehring (Italiener, schwarz); Zwerghühner: 1. Markus Appel (Deutsche Reichshühner, weiß), 2. Helmut Dressel (Zwerg New Hampshire, goldbraun); Tauben: Helmut Hanff (Luchstauben, blau-weißgeschuppt); Kaninchen: 1. Markus Appel (Alaska), 2. Anton Zwosta (Lohkaninchen, schwarz). Jugendvereinsmeister - Hühner: Julian Beetz (Dresdner, braun); Zwerghühner: Jonathan Beetz (Deutsche Zwerg-Reichshühner, gelb-schwarzcolumbia); Tauben: Leon Gehring (Nürnberger Lerchen, mehllicht ohne Binden); Kaninchen: Julian Beetz (Englische Schecken, schwarz-weiß). Der Jugendpokal 2018 ging an Luisa Gehring (Thüringer Schnippen, gelb) und den Bezirksverbandsjugendpreis erhielt Jonathan Beetz (Deutsche Zwerg-Reichshühner, gelb-schwarzcolumbia).

Dieter Wolf