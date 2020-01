Kleintierzuchtverein hält Taubenmarkt ab

Der Kleintierzuchtverein Neuses am Main weist darauf hin, dass der Taubenmarkt vorverlegt wurde und bereits am morgigen Sonntag, 5. Januar, von 9.30 bis 15.30 Uhr im Nebenraum der Stadthalle in Burgkunstadt stattfindet. Wie immer werden dabei attraktive Preise, Präsent- und Obstkörbe, Brotzeiten usw. verlost. Alle können bei dieser Gelegenheit die Kreisgeflügelschau besichtigen. Der Eintritt ist an beiden Ausstellungstagen frei. red