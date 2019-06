Der Kleintierzuchtverein Ebelsbach feiert am Pfingstsonntag, 9. Juni, ein Sommerfest. Ab 15 Uhr ist die Bevölkerung dazu eingeladen. Zu Beginn gibt es im Züchtervereinsheim in der Schützenstraße Kaffee und Kuchen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, teilen die Veranstalter mit. Bereits am Samstag, 8. Juni, findet ab 18 Uhr die Jahresversammlung der Mitglieder des Kleintierzuchtvereins im Vereinsheim statt. red