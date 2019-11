Kleintierschau auf der Mainhalbinsel

Der Kleintierzuchtverein Eltmann veranstaltet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, in der alten Turnhalle auf der Mainhalbinsel seine Kleintierschau. Gezeigt werden rund 250 Puten, Enten, Gänse, Tauben und Hasen. Die Kleintierschau ist am Samstag, 23. November, von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Die Kleintierzüchter übernehmen die Bewirtung. sw