Kleintiermarkt im Freizeitpark

Der Kleintiermarkt des Kleintierzuchtvereins Fischbach findet am Sonntag, 17. Februar, ab 13 Uhr in der Ausstellungshalle im Freizeitpark statt. Dabei werden auch Tauben, Hühner und Kaninchen verkauft. Die Züchterstube ist beheizt. Einladung ergeht an alle Tierfreunde. Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist unter anderem mit selbst gebackenen Kuchen gesorgt. Für die angelieferten Tiere müssen die üblichen Schutzimpfungen nachgewiesen werden. red