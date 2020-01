Kleintiermarkt hat einen neuen Standort

Am Sonntag, 19. Januar, findet der erste Tauben- und Kleintiermarkt im neuen Jahr statt. Der Markt findet ab dann im Zwei-Wochen-Rhythmus bis Ostern (nach Ostern immer am dritten Sonntag im Monat) von 8 bis 11.30 Uhr auf dem Parkplatz des Sonderpreis-Baumarkts in der Bügstraße 82 in Forchheim statt. Angeboten werden Tauben, Legereife Hühner, Hasen, Zwerghasen, Enten, Wachteln, Futter und Kleintierbedarf. Für das leibliche Wohl gibt es Bratwürste vom Grill und Brotzeit. red