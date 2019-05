Kleinstunternehmen sollen Förderung bekommen

Die Stadt Münnerstadt wird beim Amt für Ländliche Entwicklung eine einfache Dorferneuerung zum Zwecke der Förderung der von Kleinstunternehmen in Großwenkheim beantragen. Außerdem wird die Verwaltung beauftragt, eine Übersicht mit den Stadtteilen vorzulegen, in denen es relevante Kleinstunternehmen gibt, damit dort gleichermaßen verfahren werden kann. Mit dem einstimmigen Beschluss folgten die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung einem Antrag von Michael Kastl (CSU).

"Ich freue mich ganz besonders über diesen Antrag, weil er auch erweiterbar ist", sagte Bürgermeister Helmut Blank. Es wäre zwar schön, die einfache Dorferneuerung für das gesamte Stadtgebiet zu beantragen, das mache aber keinen Sinn für Stadtteile, in denen es gar keine Kleinstunternehmen gibt, so Michael Kastl. Jetzt sei erst einmal die kurzfristige Unterstützung für die Nahversorgung in Großwenkheim nötig. Dann könne das Programm auch in anderen Stadtteilen aufgelegt werden. "Wir tun den Gewerbetreibenden einen großen Dienst", ist Michael Kastl überzeugt.

Für Münnerstadt selbst könne man theoretisch die Dorferneuerung auch beantragen, allerdings sei es auf 2000 Einwohner begrenzt, sagte Michael Kastl. Helmut Blank meinte dazu, dass man prüfen könne, ob die Wohngebiete von Münnerstadt einzeln betrachtet werden können.

Dieter Petsch (Freie Wähler) bekräftigte, dass das Programm auch auf andere Stadtteile ausgeweitet werden müsste und nannte beispielsweise Reichenbach. 2. Bürgermeister Andreas Trägner (Freie Wähler) begrüßte den Antrag Kastls ebenfalls. Mit der Zustimmung des Stadtrats kann ein Einzelhandelsgeschäft in Großwenkheim, wo sehr zeitnah Investitionen anstehen, in den Genuss von Fördermitteln kommen. Die Verwaltung wird nun andere in Frage kommende Stadtteile ermitteln.