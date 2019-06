Kleinstes Orchester ganz groß

Gute Nachrichten für Freunde des Klassik-Open-Air der Sparda-Bank. Am Freitag/Samstag, 28./29. Juni, spielen die Münchner "taschenphilharmonie" und die "Jungen Fürther Streichhölzer", das Jugendsymphonieorchester der Stadt Fürth, auf dem Stadtparkett in der Bayreuther Fußgängerzone unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt. Am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr, betritt die "taschenphilharmonie", nach eigener Angabe das kleinste Symphonieorchester der Welt, die Bühne. Das Ensemble entwickelt das Prinzip der kammermusikalischen Sinfonik konsequent weiter und bietet klassischer Musik ein neues Podium. Die "taschenphilharmonie" veranstaltet mittlerweile allein in München drei eigene Konzertreihen und ist für ihre innovativen Formate bekannt. red