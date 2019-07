Kleinster Stadtteil feiert ganz groß

In Bambergs kleinstem Stadtteil feiert die Siedlergemeinschaft Hirschknock auf ihrem Vereinsgelände am Rennsteig 22a (am Flugplatz) das 50-jährige Gründungsjubiläum. Am Samstag, 13. Juli, beginnt die Feier bereits um 14.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen sowie einem Kinderprogramm. Um 17 Uhr beginnt der Festkommers mit anschließender Grill- und Pizza-Party. In der Pause (circa 19.30 Uhr) wird die Prinzengarde des MCC Memmelsdorf für eine Showtanzeinlage erwartet. Am Sonntag findet um 9.15 Uhr ein Feldgottesdienst statt. Es folgt ein Weißwurst-Frühschoppen. Nach der Square-Dance-Vorführung der Bamberg Cornhuskers gegen 11.30 Uhr beginnt der der gemütliche Ausklang. Bei ungünstigem Wetter kann in das Vereinshaus ausgewichen werden. red