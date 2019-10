Kleinsteinacher siegen zu Hause und stellen die beste Vierermannschaft

In der Bezirksoberliga Unterfranken der Sportkegler hat Haßfurt die Ehre der Haßbergklubs mit einem Sieg gerettet. Alle Neun Sand bekam die Höchststrafe, Kirchaich verlor verdient. Aufsteiger Obertheres landete in der Bezirksliga den zweiten Sieg und hielt Neubrunn am Tabellenende. Einen Rang davor rangiert die Zeiler Zweitligareserve.Die Bezirksliga A Nord/Ost sieht mit Aufsteiger Kleinsteinach den neuen Spitzenreiter.

Nach teils sehr guten Ergebnissen zuletzt schalteten die Spieler nun wieder in den Energiesparmodus. Mit 2146 Holz war Kleinsteinach die spielstärkste Vierermannschaft. Das beste Einzelresultat kam mit 577 Holz von Sebastian Jaeger (KSV Rentweinsdorf), knapp vor Heiko Schneider (575) vom SKK Haßfurt. Gerade einmal sieben Haßbergkegler meisterten die 550-Holz-Grenze.

Bezirksoberliga Ufr., Männer

Alle Neun Sand - ESV Schweinfurt II 0:8

Alle Neun Sand war gegen die Zweitligareserve aus Schweinfurt überfordert. Die Gäste zeigten eine überragende Leistung und erzielten einen neuen Bahnrekord mit zweitligatauglichen 3434 Holz. Einzig im Schlusspaar verpasste Haupt die Möglichkeit, einen Mannschaftspunkt für die "Korbmacher" zu ergattern. Timo Klauer - Frank Geyer 0:4 (490:564), Robert Neundörfer - Rüdiger Stephan 1:3 (545:570), Frank Hemmerich - Kurt Redelberger 0:4 (481:571), Robin Klauer - Lucas Willacker 1:3 (548:576), Jürgen Hörlin - Erwin Löwenstein 2:2 (563:602), Gerhard Haupt - Andreas Ruhl 1,5:2,5 (544:551); gesamt: 0:8 (3171:3434) Dreieck Schweinfurt - DJK Kirchaich 6:2

Eine vermeidbare Niederlage kassierten die Kirchaicher bei Dreieck Schweinfurt. Nach der Startpaarung wähnte man sich beim 1:1 und 15 Kegel Vorsprung noch in aussichtsreicher Position, doch eine mäßige Vorstellung im Mittelabschnitt machte die Hoffnung auf etwas Zählbares zunichte. Steffen Montag gelang mit dem besten Gästeergebnis der zweite Punkt. Sven Herder - Daniel Fuchs 2:2 (541:516), Kevin Habel - Thorsten Bräuter 2:2 (509:549), Jens Haschke - Christian Dormann 3:1 (541:467), Florian Jelitto - Reiner Dittrich 3:1 (553:539), Wolfgang Sturm - Stefan Schramm 4:0 (552:492), Gerald Brandl - Steffen Montag 0:4 (478:550); gesamt: 6:2 (3174:3113) SKK Haßfurt - SG Dittelbrunn 5:3

Ein wichtiger Sieg, um nicht gleich abgeschlagen am Tabellenende zu stehen, gelang den Haßfurtern über Dittelbrunn. Das Starterpaar zeigte zwar eine ordentliche Leistung, musste allerdings ein 0:2 hinnehmen. Im Mittelabschnitt profitierten die Haßfurter von einer schwachen Leistung der SG. Bei 1:3 Mannschaftspunkten und nur einem Kegel Vorsprung ging das Schlussduo auf die Anlage. Eine hervorragende Vorstellung von Heiko Schneider 575 und der gleichzeitige Punktgewinn seines Partners machten den ersten Sieg perfekt. Wolfgang Frantzen - Klaus Göbel 2:2 (515:532), Sebastian Giebfried - Benedikt Cöster 1:3 (537:552), Michael Hunger - Erwin Schraud 4:0 (546:471), Sebastian Wolf - Theo Königer 1:3 (498:540), Heiko Schneider - Thomas Krämer 3:1 (575:515), Martin Finger - Christian Horling 3:1 (521:509); gesamt: 5:3 (3192:3119)

Bezirksoberliga Ufr., Frauen

Gut Holz Zeil - DJK Kirchaich II 6:2

Nach der Klatsche am letzten Spieltag bei der ersten Kirchaicher Mannschaft wollten sich die wieder mit Ersatz angetretenen Zeiler keine Blöße gegen die DJK-"Zweite" geben. Der Start jedoch ging voll daneben, und die Steigerwälder führten mit 2:0. Die Heimmannschaft besann sich ihrer Stärke und distanzierte den Gast noch deutlich. Ingrid Biegner - Diana Hornung 2:2 (457:487), Birgit Müller - Tamara Bräuter 2:2 (440:473), Elke Hager - Agnes Müller 4:0 (542:442), Anke Deißler - Manuela Ehrle 4:0 (486:320), Petra Rüger - Roddas Bekaris Abebe 3:1 (513:491), Miriam Salberg - Sophie Gerisch 3:1 (537:448); gesamt: 6:2 (2975:2661) Dreieck Schweinfurt - DJK Kirchaich 6:2

Diese Niederlage der Kirchaicher "Ersten" hätte nicht sein müssen. Nur wegen vier Kegeln musste Seyfried gleich ihren Punkt der Schweinfurterin überlassen. Am Ende kam die Schlussspielerin nicht recht mit der Bahn klar und musste ausgewechselt werden. Beim Gesamtergebnis fehlten zu zwei weiteren Mannschaftspunkten lediglich 19 Kegel. Monika Jelitto - Claudia Seyfried 2:2 (485:482), Melanie Jelitto - Angela Ehrle 3:1 (484:431), Jutta Herder - Tanja Böllner 0:4 (456:539), Ute Pfaff - Gabriele Wirth 0:4 (423:464), Verena Ziegler - Katja Gerisch 3:1 (519:501), Evelyn Habl - Vivien Gerisch/Lisa Hubert 3:1 (511:443); gesamt: 6:2 (2878:2860)

Bezirksliga Unterfranken, Männer

Alle Neun Stralsbach - Gut Holz Zeil II 5:1

Mit keinem guten Gefühl traten die Zeiler in Stralsbach an. Es fehlten drei gesetzte Spieler. Nach den ersten beiden Partien lag man schon fast aussichtslos im Hintertreffen. Der Aufsteiger zählte bei 2:0 Mannschaftspunkten auch noch 94 Überholz. Pascal Österling an Position 3 zeigte seine derzeitige gute Form. Im Schlussabschnitt hatte Schropp trotz guter Leistung nicht das Glück auf seiner Seite. Sebastian Schölzke - Dieter Jäger 4:0 (549:488), Volker Streit - Marcus Fröhlich 3:1 (529:496), Pascal Schreiner - Pascal Österling 1:3 (521:541), Uwe Simmroth - Georg Schropp 3:1 (547:544); gesamt: 5:1 (2146:2069) Gut Holz Neubrunn - SKC Obertheres 1:5

In diesem Haßbergderby mussten die Neubrunner mit Ersatz antreten, was dem Aufsteiger in die Karten spielte. Zwar waren die Thereser von Beginn an hellwach, doch merkte man dem Heimteam an, dass mit Wille und Geißendörfer zum Schluss zwei routinierte Leute fehlten. Vierneusel erzielte den Ehrenpunkt. Steffen Gehring - Alexander Mahr 1:3 (528:556), Jonas Gehring - Holger Böhnlein 2:2 (533:547), Christoph Schorr - Philipp Voit 1:3 (507:524), Reiner Vierneusel - Wolfgang Vogt 4:0 (505:488); gesamt: 1:5 (2073:2115)

Bezirksliga A Nord/Ost

Gut Holz Kleinsteinach - KC 1960 Sulzfeld 6:0

Thomas Schnaus - Dominic Räth 3:1 (559:531), Joachim Kolb - Ralf Hümpfner 2:2 (534:526), Dominik Rübig - Oliver Schmitt 2:2 (515:484), Sascha Rübig - Marco Reiher 3:1 (538:481); gesamt: 6:0 (2146:2022) SKK Haßfurt II - SG Eltmann 2:4 Rüdiger Weinmann - Markus Scheuring 1:3 (469:527), Ralf Eichmeier -Dominik Kaiser 3:1 (544:503), Philipp Glückert - Dieter Barthelmeß 2:2 (523:511), Peter Glückert - Stefan Aumüller 0:4 (516:556); gesamt: 2:4 (2052:2097)

Kreisliga Ost

SE Röthlein III - KSV Unterpreppach 4:2 Karl-Heinz Stahl - Philipp Meißner 4:0 (597:508), Horst Stühler - Heinrich Welsch 1:3 (477:485), Stefan Groh - Jürgen Oppelt 0:4 (455:518), Jürgen Stephan - Thomas Mahr 3,5:0,5 (512:484); gesamt: 4:2 (2041:1995) KSV Rentweinsdorf - Gut Holz Zeil III 4:2 Thomas Weisel - Fabian Lohr 1:3 (515:545), Sebastian Jaeger - Hans Winzenhörlein 3:1 (577:540), Timon Streng - Thomas Heyer 1:3 (501:528), Markus Dürr - Dieter Jäger/Michael Müller 2,5:1,5 (505:478); gesamt: 4:2 (2098:2091) Alle Neun Sand II - SKK Stettfeld 1:5 Joachim Sauer - Matthias Spath 2:2 (509:535), Klaus Veith - Georg Dietel 1:3 (497:531), Daniel Roßmeier - Daniel Full 3:1 (502:472), Max Zapf - Andreas Bruchmann 1:3 (493:521); gesamt: 1:5 (2001:2059) Dreieck Schweinfurt II - DJK Kirchaich II 3:3

Heinz Jelitto - Johannes Bertram 1:3 (491:521), Rene Pfister - Stefan Montag 2:2 (502:511), Horst Böhnlein - Heinz Dürr 4:0 (541:477), Martin Heuler - Jens Huttner 1:3 (495:508); gesamt: 3:3 (2029:2017)

Kreisklasse Ost

DJK Kirchaich III - Alle Neun Sand III 6:0 Florian Achtziger - Michael Oppelt 2:2 (507:494), Sascha Repp - Johannes Kümmel 2:2 (492:474), Lukas Metzner - Thomas Fritzel 4:0 (483:428), Philip Wurm - Max Zapf 3,5:0,5 (532:517); gesamt: 6:0 (2014:1913) SKK Stettfeld II - GH Neubrunn II 4:2 Georg Dietel - Christoph Schorr 3:1 (540:479), Reimund Uttenreuther - Werner Vierneusel 2:2 (485:499), Willi Rzepka - Johannes Morgenroth 3:1 (532:496), Erwin Schmitt - Dieter Stubenrauch 2:2 (492:496); gesamt: 4:2 (2049:1970) KSV Unterpreppach II - TV Ebern 5:1 Jonas Fröhlich - Frank Klehr/Dieter Hunger 4:0 (507:406), Manuel Schmidt-Klug - Sebastian Späth 1:3 (464:510), Florian Schmidt - Willi Holdorf 2:2 (498:455), Lothar Heimlich - Achim Dietz 3:1 (483:453); gesamt: 5: 1 (1952:1824) Gut Holz Zeil IV - SG Dittelbrunn II 6:0 Sebastian Salberg - Claudia Kreutzer 2:2 (498:480), Christian Dittmann - Manfred Popp 3:1 (535:469), Michael Hofmann - Ronja Schäfer 3:1 (541:482), Ralf Endres - Roland Schäfer 3:1 (543:487); gesamt: 6:0 (2117:1918)

Kreisklasse A Ost

SKK Haßfurt III - SG Dittelbrunn III 4:2 Helmut Geuß - Michael Baldino/Uwe Müller 1:3 (390:451), Letizia Smuda - Julian Ludwig 1:3 (401:469), Marius Abendroth - Florian Bittorf 4:0 (510:406), Ann-Katrin Hunger - Ronja Schäfer 4:0 (497:440); gesamt: 4:2 (1798:1766) SKC Obertheres II - Gut Holz Kleinsteinach II 0:6

Frank Vogt - Noah Schnaus 1:3 (451:516), Jan-David Eisemann - Herbert Faber 2:2 (417:471), Thomas Männling - Roland Heurich 1:3 (485:508), Monika Kempf - Diana Triebel 0:4 (465:524); gesamt: 0:6 (1818:2019) DJK Kirchaich IV - KSV Unterpreppach III 5:1

Marco Stretz - Hubert Raab 4:0 (464:408), Anna Größ/Yannik Seyfried - Dieter Porzner 2:2 (442:447), Gabriele Wirth - Sonja Zellner 4:0 (471:422), Andreas Kundmüller - Sebastian Lautensack 3:1 (456:438); gesamt: 5:1 (1833:1715)

Kreisklasse B Ost

TV Ebern III - DT. Grafenrheinfeld III 4:2 Horst Dürr - Christine Krieger 2:2 (483:482), Stefan Lurz - Jana Braun 2,5:1,5 (492:425), Toni Brückner - Andreas Kuntschar 2:2 (455:465), Franziska Geiling - Jan-Simon Landeck 1,5:2,5 (460:481); gesamt: 4:2 (1890:1853) Dreieck Schweinfurt III - KSV Rentweinsdorf III 0:6

Sabine Heusinger - Daniel Käb 1:3 (369:436), Karin Dekant - Kevin Holzwarth 0,5:3,5 (383:424), Jürgen Klein - Valentin Streng 1:3 (470:485), Edith Brandl - Timon Streng 2:2 (443:511); gesamt: 0:6 (1665:1856) gö