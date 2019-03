Kleinsteinach ist Meister - Alle Neun Sand hat Chance auf Klassenerhalt

Gut Holz Kleinsteinach sicherte sich die Meisterschaft in der Kreisliga Ost mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Dreieck Schweinfurt II und steigt in die Bezirksliga A Nord/Ost auf. Der Abstiegskampf der Bezirksoberliga bleibt spannend. Alle Neun Sand hat mit einem Sieg im Derby in Kirchaich am letzten Spieltag (bei einer gleichzeitigen Niederlage von ESV Schweinfurt) noch die Möglichkeit, den Klassenerhalt zu sichern. In der Bezirksliga A Nord/Ost kann sich Obertheres noch die Meisterschaft am letzten Spieltag holen. Ein überragendes Ergebnis an diesem Wochenende erzielte die zweite Mannschaft von Gut Holz Zeil mit 2253 Kegeln. Zeils Christian Kager erzielte mit 605 Holz das beste Einzelergebnis.

Bezirksoberliga

Germania Marktbreit - SKK Haßfurt 7:1

Marktbreit dominierte die Haßfurter und sicherte sich mit dem Sieg die Meisterschaft.

Ernst-Karl Haaf - Sebastian Giebfried 2:2 (567:533), Christian Rüth - Michael Hunger 2:2 (512:494), Yannick Haaf - Heiko Schneider 2,5:1,5 (534:538), Frank Wille - Sebastian Wolf 3:1 (555:542), Roland Knieling - Sebastian Glückert 3:1 (524:494), Simon Hanselmann - Martin Finger 2:2 (516:535), Gesamt 7:1 (3208:3136)

TSV Hollstadt - DJK Kirchaich 3:5

In einer engen Partie siegten die "Aicher" mit 5:3. Andreas Pfister - Johannes Rumpel 0:4 (515:558), Georg Sterzinger/Stefan Behr - Steffen Montag 1:3 (489:535), Stefan Wilhelm - Georg Rumpel 2:2 (531:520), Tobias Hoch - Reiner Dittrich 3:1 (536:512), Thomas Borchert - Stefan Schramm 2:2 (512:523), Stefan Benckert - Stefan Montag 3:1 (577:526), Gesamt 3:5 (3160:3174)

Alle Neun Sand - ESV Schweinfurt 4:4

Sand verschlief das Startduell und geriet 2:0 in Rückstand, am Ende fehlten Hörmann drei Kegel zum Gesamtsieg.

Timo Klauer/Frank Hemmerich - Erwin Löwenstein 2:2 (534:551), Robert Neundörfer - Rüdiger Stephan 1,5:2,5 (515:528), Sven Haderlein - Lucas Willacker 4:0 (576:515), Gerhard Haupt - Frank Geyer 4:0 (578:540), Jürgen Hörlin - Kurt Redelberger 1:3 (553:564), Manuel Hörmann - Bastian Jones 2:2 (546:549), Gesamt 4:4 (3302:3247)

Bezirksliga Unterfranken

Keglerkranz Heustreu - SG Eltmann 6:0

Mit dieser Niederlage ist der Abstieg für Eltmann besiegelt.

Markus Muth - Johannes Reinwand 2:2 (574:552), Julian Endres - Berthold Kaiser 3:1 (536:531), Gerd Köberlein - Markus Scheuring 3:1 (575:518), Oliver Krüger/Sebastian Beutel - Stefan Aumüller 3:1 (551:552), Gesamt 6:0 (2236:2153)

Gut Holz Zeil - Gut Holz Neubrunn 5:1

Maßgeblich war die Leistung von Pascal Österling, der 587 Holz fällte und Chris Kager, der die 600er-Marke knackte (605). Fabian Deißler - Steffen Gehring 2,5:1,5 (526:549), Pascal Österling - Rainer Vierneusel 3:1 (587:523), Chistian Kager - Alexander Geißendörfer 3:1 (605:551), Oliver Faber - Jonas Gehring 2:2 (535:567), Gesamt 5:1 (2253:2190)

Bezirksliga A Nord/Ost

Alle Neun Stralsbach - SKC Obertheres 0:6

Die Oberthereser zeigten eine großartige Leistung und stellten einen neuen Bahnrekord auf.

Sebastian Schölzke - Alexander Mahr 1:3 (519:555), Volker Streit - Christoph Werner 1:3 (499:515), Pascal Schreiner - Wolfgang Vogt 1:3 (528:560), Uwe Simmroth - Philipp Voit 1,5:2,5 (567:576), Gesamt 0:6 (2113:2206)

Alle Neun Sand II - KC 1960 Sulzfeld 1:5

Sand hatte gegen den keine Chance und verlor verdient.

Robin Klauer - Ralph Hümpfner 3:1 (541:513), Joachim Sauer - Peter Guck 2:2 (474:539), Daniel Roßmer - Oliver Schmitt 1:3 (517:537), Frank Hemmerich - Marco Reiher 2:2 (507:567), Gesamt 1:5 (2039:2156)

Kreisliga Ost

KSV Unterpreppach - SE Röthlein III 5:1

Philipp Meißner - Horst Stühler 2:2 (502:476), Jürgen Oppelt - Stefan Groh 2:2 (493:487), Heinrich Welsch - Karl-Heinz Stahl 1,5:2,5 (501:519), Matthias Ebert - Jürgen Stephan 3:1 (478:477), Gesamt 5:1 (1974:1959) Gut Holz Kleinsteinach - Dreieck Schweinfurt II 5:1

Thomas Schnaus - Werner Habl 2:2 (502:504), Sascha Rübig - Rene Pfister 3:1 (536:516), Dominik Rübig - Horst Böhnlein 2:2 (542:518), Joachim Kolb - Martin Heuler 3:1 (547:502), Gesamt 5:1 (2127:2040)

Alle Neun Sand III - DJK Kirchaich II 1:5

Bernhard Zettelmeier - Stefan Montag 1:3 (529:566), Thomas Fritzel - Daniel Fuchs 1:3 (479:550), Michael Oppelt - Jens Huttner 1:3 (485:519), Max Zapf - Heinz Seyried 2:2 (553:540), Gesamt 1:5 (2046:2175)

SKK Haßfurt III - TSV Burgpreppach 1:5

Peter Glückert - Jürgen Wirth 3:1 (505:446), Bernd Vollert - Gerhard Bayer 1:3 (481:528), Rüdiger Weinmann - Aegid Barth 2:2 (478:492), Sebastian Frosch - Klaus Schweinfest 0:4 (488:551), Gesamt 1:5 (1952:2017)

Gut Holz Zeil III - Alle Neun Breitbrunn 4:2

Thomas Heyer - Dennis Baumann 2:2 (516:544), Hans Winzenhörlein - Florian Fösel 4:0 (558:496), Michael Müller - Andreas Fösel 1:3 (518:554), Gerhard Häfner - Stefan Greul 2,5:1,5 (512:491), Gesamt 4:2 (2104:2085)

Kreisklasse Ost

TV Ebern - Alle Neun Sand IV 5:1

Achim Dietz - Dieter Schneier 2:2 (483:468), Andreas Hämmerlein - Johannes Kümmel 3:1 (497:456), Willi Holdorf - Klaus Veith 2:2 (513:527), Sebastian Späth - Mike Dürr 4:0 (518:442), Gesamt 5:1 (2011:1893)

DJK Kirchaich III - KSV Rentweinsdorf 1:5

Heinz Dürr - Lukas Wolfschmitt 0:4 (505:563), Jonas Wirth - Thomas Weisel 0:4 (461:549), Johannes Bertram/Jürgen Seuling - Sebastian Jaeger 1:3 (476:525), Lukas Metzner - Luca Schneider 4:0 (529:494), Gesamt 1:5 (1971:2131)

Gut Holz Neubrunn II - SKK Stettfeld 3:3

Dieter Stubenrauch - Matthias Spath 2:2 (471:481), Christoph Schorr - Sebastian Spath 3:1 (500: 316 verletzt), Joahnnes Morgenroth/Marcel Rennert - Daniel Full 1:3 (488:511), Werner Vierneusel - Andreas Bruchmann 0:4 (508:574), Gesamt 3:3 (1967:1882)

Kreisklasse B Ost 1

KSV Rentweinsdorf II - Rapid Ebelsbach 4:2

Lukas-Johannes Horn - Marco Rügheimer 3:1 (490:451), Benjamin Jäger - Dominik Rügheimer 0:4 (410:459), Daniel Käb - Felix-Ferdinand Müller 4:0 (480:393), Markus Dürr - Lukas Wippich 1:3 (500:532), Gesamt 4:2 (1880:1835)

Bezirksoberliga Damen

DJK Kirchaich II - TSV Großbardorf 2:6

Wie zu erwarten unterlag die Reserve der "Aicher" Damen den Gästen aus Großbardorf auch in der Höhe verdient.

Selina Wirth - Sabine Behr 1:3 (449:510), Tina Stäblein - Lisa Reß 2.5:1,5 (501:488), Vivien Gerisch - Ellen Reinhard 1:3 (513:519), Tamara Bräuter - Leonie Wohlfart 0:4 (410:508), Agnes Müller - Heidrun Wohlfart 3:1 (480:470), Angela Ehrle - Sabrina Bickel 1,5:2,5 (441:479), Gesamt 2:6 (2794:2974)

Gut Holz Zeil - Frankonia-GH Karlstadt 7:1

Eine ganz klare Angelegenheit für die Zeiler Mädels war der Sieg gegen die Gäste.

Birgit Müller - Brigitte Ost 4:0 (506:447), Miriam Salberg - Rosi Sendner 3:1 (508:463), Anke Deißler/Kathrin Räth - Doris Frischmuth 1:3 (448:480), Katharina Häfner - Ursula Weisenberger 4:0 (530:469), Petra Rüger - Ellen Spies 3:1 (510:457), Sabine Schmidt - Brigitte Tautorat 3:1 (526:497), Gesamt 7:1 (3028:2813)

DJK Kirchaich - TG Zell 7:1 Die Kirchaicher "Erste" hatte mit der TG Zell eine leichte Aufgabe zu erledigen und siegte klar. gö Lisa Hubert - Elisabeth May 2,5:1,5 (506:502), Silke Müller - Saskia Mahlstede 2:2 (515:522), Katja Gerisch - Christel Koljaja 3:1 (522:435), Tanja Böllner - Anita Reljac 4:0 (528:446), Diana Hornung - Beate Trutschel 2:2 (485:477), Barbara Pfuhlmann - Andrea Stölzel 4:0 (547:477), Gesamt 7:1 (3103:2859)