Kleinstadt außer Rand und Band

Hitzige Diskussionen im Stadtrat



Zu zwei offenen Führungen durch die Sonderschau "Fragt Dr. Sommer!" lädt das Stadtmuseum Herzogenaurach an den Donnerstagen 5. und 19. Juli jeweils um 18 Uhr ein. Es kann jeder unangemeldet zum regulären Eintrittspreis einfach mit dazukommen."Bierpreis bleibt stabil!", titelte die Presse im Sommer 1972. Sage und schreibe 2,60 DM kostete die Maß auf der Sommerkirchweih. Doch vieles geriet damals selbst in Herzogenaurach aus den Fugen, berichtet Museumsmitarbeiter Christian Hoyer. Massenschlägereien auf dem Marktplatz, der gewöhnlich mit seinem idyllischen Kleinstadtflair glänzte, verstörten die Herzogenauracher. Die Amerikaner mischten kräftig mit. Auch auf der Sommerkerwa, wo später nur noch "kontrollierte" Besuche mit Bussen und verstärkter MP-Präsenz von der Herzo Base aus möglich waren.Die Kneipen- und Disco-Szene blühte in der Herzogenauracher Innenstadt. Für jede Altersgruppe war etwas geboten. Bands schossen wie Pilze aus dem Boden. Geprobt wurde unter anderem in der "Bude" in der Hauptstraße, wo ein selbst gemaltes Großporträt von Jimi Hendrix von der Wand die "Langhaarerten" grüßte.Als neueste Errungenschaft eröffnete an der Erlanger Straße nach langem Kampf ein selbst verwaltetes Zentrum für die Jugend. Mit dem spontanen Absingen des Liedes "Lasst doch der Jugend ihren Lauf" wurde damals übrigens eine überhitzte Stadtratssitzung zum Thema musikalisch abgekühlt.Die Ausstellung ist noch bis 22. Juli donnerstags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.