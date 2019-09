Kleinod wird rausgeputzt

Vor drei Jahren wurden die beiden Brücken in der Beuerfelder Straße in Oberlauter erneuert. Im Zug dieser Maßnahme bekamen auch das dort angesiedelte Backhaus und dessen Umfeld ein neues Aussehen.

Die bestehende Treppe wurde ertüchtigt, Stufen zum Fluss angelegt, eine Sitzmöglichkeit geschaffen und Sandsteinfindlinge ins Flussbett eingebracht. Hinzu kam eine kleine Kiesbank in der Lauter, so dass Spielmöglichkeiten im flachen Wasser geschaffen wurden. Es entstand so ein wahres Kleinod.

Für den TSV Oberlauter, die BRK-Bereitschaft Lautertal und die "Mondscheinbäcker" war das Grund genug, ein Brückenfest ins Leben zu rufen, das auch in diesem Jahr bei der Bevölkerung auf große Resonanz stieß.

Die "Mondscheinbäcker" - Hans Frieß, Ute Pflaum, Bernd und Sabine Wicklein, Manfred und Sabine Menzel sowie Michael und Undine Wendlandt - stellten ihre Backkunst in diesem Jahr in den Dienst einer guten Sache.

Am Backhaus fehlte noch ein Abfallbehälter. Dieser "Missstand" gehört nun der Vergangenheit an. Für über 800 Euro schafften die "Mondscheinbäcker" so ein Utensil an. Aber es ist nicht nur ein gewöhnlicher Abfallbehälter. Die "Mondscheinbäcker" konnten Klaus Böhm begeistern, der das Behältnis mit einem Bild des alten Backhauses unnachahmlich verzierte. Bürgermeister Karl Kolb dankte den Bäckern dafür. mr