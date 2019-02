Kleinlaster-Fahrer missachtet Vorfahrt

Der 55-jährige Fahrer eines Renault-Kleinlasters aus Sonneberg hat am Montagmorgen in Wörlsdorf einen Verkehrsunfall verursacht. Er war von Weickenbach kommend in Richtung Neustadt unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 34-jähriger Mann aus Kronach mit seinem Opel Astra die Staatsstraße 2708 von Neustadt in Richtung Mitwitz. Der Opel folgte der abknickenden Vorfahrt in Wörlsdorf auf der Neustadter Straße nach links. Der Renault kam aus der untergeordneten Weickenbacher Straße. Der Renault-Fahrer übersah dabei den ihm entgegenkommenden Opel und stieß mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des vorbeifahrenden Opel. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 5000 Euro. Verletzt wurde niemand. pol