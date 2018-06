Kleinkraftrad war "frisiert"

pol



Ein 15-Jähriger fuhr am Freitagvormittag mit seinem Kleinkraftrad einer Streife der Polizeiinspektion Hammelburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der "30er Zone" der Kissinger Straße entgegen. Bei der Nachfahrt mit dem Streifenfahrzeug konnte auf dem Tachometer des Dienstfahrzeugs eine Geschwindigkeit von mindestens 45 km/h abgelesen werden. Nachdem der 15-Jährige den Streifenwagen hinter sich festgestellt hatte, verringerte er die Geschwindigkeit auf 25 km/h. Bei der Überprüfung des Zweirades wurden verschiedene Manipulationen, sprich er hatte es "frisiert", festgestellt. So wurden der Katalysator entfernt und die Gänge von drei auf sechs umgebaut. Da der 15-Jährige altersgemäß nur im Besitz einer Prüfbescheinigung sein kann, er deutlich zu schnell unterwegs war, somit ein Kraftfahrzeug führte, wird nun gegen ihn wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.