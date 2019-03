Tennenlohe vor 19 Stunden

Kleinkraftrad ohne Versicherung

Am Samstag gegen 21.25 Uhr ist in der Hauptstraße in Eschenau (Kreis Erlangen-Höchstadt) ein Kleinkraftrad sowie dessen 29-jähriger Fahrer aus Kalchreuth einer Verkehrskontrolle unterzogen worden. Dab...