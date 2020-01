Kleinkraftrad ist doch nicht gedrosselt

Während einer Verkehrskontrolle in der Finkenau hielten Polizeibeamte am Montagnachmittag einen 16-jährigen Moped-Fahrer an. Der Jugendliche gab an, dass in seinem Roller ordnungsgemäß Distanzringe zur Drosselung eingebaut seien. Eine Überprüfung ergab allerdings Zweifel und der junge Mann wurde nochmals eindringlich befragt. Hier gab er nun an, dass sein Roller statt der erlaubten 25 etwa 34 km/h fahren würde. Er erhält nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.