Kleinkraftrad fährt auf Auto auf

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag um 19.30 Uhr in der Neustadter Straße wurde ein 17-jähriger Rollerfahrer sowie dessen 16-jährige Sozia bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilt, übersah der Fahrer des Kleinkraftrades einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden Audi und fuhr auf diesen auf. Der Mopedfahrer und seine Sozia stürzten und verletzten sich leicht. Sie mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Coburger Klinikum gebracht werden. An Moped und Auto entstand ein Sachschaden von mindestens 6000 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen den Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. pol