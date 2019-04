Kleinkinder dürfen an die Töpfe

Viele Mütter scheuen davor zurück, Kleinkinder in die Küche zu lassen, doch durch das Mithelfen können diese vieles lernen. Was, das erläutert Ernährungsfachfrau Marina Herr am Samstag, 6. April, von 10 bis 12.30 Uhr am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Kronach.

Gemeinsam mit dem Kind bereiten die Mütter einfache, kleine und leckere Gerichte zu. Mitzubringen zu dieser kostenfreien Praxisveranstaltung sind eine Schürze und Restebehälter. Die Teilnehmerzahl ist auf zwölf begrenzt.

Anmeldungen und weitere interessante Angebote im Internet unter www.aelf-ku.bayern.de/ernaehrung/familie. red