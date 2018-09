Kleinkind von Karussell erfasst

Ein einhalbjähriger Junge ist auf der Kirchweih in Möhrendorf (Kreis Erlangen-Höchstadt) in einem Fahrgeschäft verletzt worden. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Kleinkind war in Begleitung seiner Mutter und seiner vierjährigen Schwester am Montagnachmittag auf der Möhrendorfer Kirchweih zu Besuch. Während seine Schwester in einem Fahrgeschäft war, stand der Junge mit seiner Mutter davor.

Unbeobachteter Moment

In einem kurzen, unbeobachteten Moment ging der Kleine einige Meter weiter zum benachbarten Fahrgeschäft und lief in das in Bewegung befindliche Fahrgeschäft. Er wurde hierbei von einem Waggon erfasst und geriet mit dem Bein unter ein Rad des Waggons. Hierdurch wurde der Junge am Oberschenkel laut Bericht der Polizei Erlangen-Land "nicht unerheblich" verletzt.

Sofort griffen Zeugen und auch der Betreiber des Fahrgeschäftes in das Geschehen ein und kamen dem Jungen zu Hilfe. Dieser wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort versorgt. Er wird einige Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Es gehe ihm laut Polizei aber den Umständen entsprechend gut. pol