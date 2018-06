Kleinkaliberschützen laden zum Umzug ein

red



Der Schützenverein "Rennsteig" 1969 Steinbach am Wald beteiligt sich am Schützenumzug des Kleinkaliberschützenvereins Förtschendorf am Sonntag,24. Juni, um 13.30 Uhr. Treffpunkt zur Abfahrt nach Förtschendorf ist um 13 Uhr am Schützenhaus in Steinbach. Der Schützenkönig HeribertFröba und der Jungschützenkönig Paul Krischke würden sich über zahlreiche Teilnahme freuen.