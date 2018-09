Kleinigkeiten entscheiden

Die knappe Niederlage zum Start im Spitzenkampf in Lichtenfels ist abgehakt, nun soll der erste Sieg her: Die spannende Oberligasaison der Ringer setzt sich mit dem ersten Heimkampf des TSV Burgebrach am Samstag um 19.30 Uhr gegen den ASV Hof fort. Der Gegner steht in allen Mannschaftsteilen sehr kompakt und hat einige Hochkaräter im Team. Max Osterhoff ist der aktuelle deutsche Vizemeister der Kadetten, Christoph Neidhardt ein ehemaliger Bundesligaringer, und Anthony Sanders hat sich national und international nach vorn gekämpft. Vor einigen Tagen erkämpfte er Silber beim international stark besetzten Brandenburg Cup. Lukas Fleischer holte bei der deutschen Meisterschaft der Männer den fünften Platz.

Im vergangenen Jahr hat der TSV in Hof mit 15:16 und in Burgebrach mit 16:21 verloren. Auch diese Saison wird das Duell sicherlich knapp ausgehen. "Beide Teams sind voll auf Augenhöhe. Hier kommt es auf jeden Einzelnen an. Kleinigkeiten werden entscheiden", sagt Trainer Michael Giehl.

Vorkampf der Reserve-Teams

Die Reserven beider Vereine bestreiten in der Landesliga den Vorkampf bei den Männern. Die TSV-Ringer sind nach dem sensationellen Sieg in Bayreuth im Aufwind. In diesem Jahr profitiert der TSV im Schülerbereich vom Zusammenbruch des KSV Bamberg. Deshalb wird der TSV zwei Schülerteams in den Wettbewerb schicken. In der Bezirksoberliga wird das Schülerteam ab 17.15 Uhr gegen den ASV Hof antreten. "Wir haben super trainiert und freuen uns, ein starkes Nachwuchsteam auf die Matte zu schicken. Wir wollen die Hofer im ersten Kampf des Tages fordern. Mit Johann Engelhardt haben wir den aktuellen deutschen B-Jugend Meister in unseren Reihen", sagt Trainer Jochen Engelhardt. vs