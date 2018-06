Kleinheinz knackt Norm für die bayerische Meisterschaft

khw



Zehn Talente des ATS Kulmbach überzeugten beim Schwimmfest in Hof. Bei Außentemperaturen um die zehn Grad Celsius glänzten sie mit persönlichen Bestzeiten.Finn-Constantin Kleinheinz schaffte im Jahrgang 2007 sogar die Pflichtzeit für die bayerischen Meisterschaften über die 200 Meter Freistil. In 2:40,46 Minuten unterbot er die geforderte Zeit um fast zwei Sekunden.Unter den Vereinen aus Hof, Bayreuth, Rödental, Leipzig, Plauen und Münchberg sowie der SG Nordoberpfalz belegte der ATS den fünften Platz in der Teamwertung.Die besten Punktesammler aus Kulmbach waren Anna Brugger (Jahrgang 2007), Simon Brugger (2009) und Finn-Constantin Kleinheinz. Auf den Bruststrecken erschwammen Vanessa Burmann, Greta Sundby, Hannah Bescherer und Maya Häublein (alle 2008) Punkte für die Kulmbacher. Die Jüngsten - Eva Meisel (2009), Leonie Johne und Sophie Milz (2010) - schwammen ebenfalls in die Punkteränge.