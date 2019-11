Kleingesee lockt mit Adventsmarkt und Krippenausstellung

Zum sechsten Mal findet am Samstag und Sonntag, 23. und 24. November, der Kleingeseer Adventsmarkt mit Krippenausstellung rund um die Herz-Jesu-Kirche statt.

Beginn ist am Samstag mit einem Gottesdienst um 17.30 Uhr in der Kirche. Im Anschluss öffnen die Krippenausstellung und der Adventsmarkt. Ab 18.30 Uhr stimmt auf dem Kirchenvorplatz eine Bläsergruppe der Blasmusik Kirchenbirkig auf die Adventszeit ein. Um 20 Uhr gibt Organist Tobias Dörres auf der Empore der Kirche allen Interessierten eine musikalische Orgelführung und erklärt die Dietmann-Orgel.

Am Sonntag warten ab 13 Uhr zahlreiche Fieranten auf die Besucher. Mit Requisiten ausgestattet, können Besucher in einer Fotobox ihr Erinnerungsfoto knipsen. In der Kirche sind ab 13 Uhr die Krippen zu besichtigen.

Um 14 Uhr laden die Kleingeseer Chöre zum Chorkonzert in die Kirche ein. Mitwirkende sind neben dem Kinderchor Kleingesee der MGV Kleingesee, Elena Kohlmann am Piano sowie Tobias Dörres an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Ab 13.30 Uhr findet in der Sakristei ein Kinderprogramm für die kleinen Gäste statt. Um 17.30 Uhr werden gespendete "Firmen-Weihnachtsbäume" an die Besucher verlost. Tagsüber können zum Preis von zwei Euro Lose für die Weihnachtsbaumverlosung erworben werden. red