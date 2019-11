Haßfurt vor 17 Stunden

Kleingeld aus Auto gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat sich an einem in der Promenade in Haßfurt geparkten braunen BMW zu schaffen gemacht. Zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 6.34 Uhr, schlug der Täter die Beifahrerscheib...