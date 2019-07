Der schon traditionelle Kleingärtnertag des Stadtverbandes der Kleingärtner am Vogelschießen findet am Donnerstag, 1. August, statt. Unter den Klängen vom Musikzug Coburg/Neuses ziehen die Gartenfreunde über den Festplatz und anschließend ins Festzelt ein. Hierbei werden wieder Blumen und andere Produkte aus den Kleingärten an die Festbesucher weitergegeben. Die "Gärtler" treffen sich um 18 Uhr am Kongresshaus Rosengarten und marschieren um 18.30 Uhr gemeinsam los. red