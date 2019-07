Der Kleingärtnertag des Stadtverbandes der Kleingärtner anlässlich des Coburger Vogelschießens findet am heutigen Dienstag, 30. Juli, statt. Und nicht am Donnerstag, wie der Vorsitzende mitteilt. Die Kleingärtner treffen sich um 18 Uhr am Kongresshaus Rosengarten und marschieren um 18.30 Uhr gemeinsam los. red