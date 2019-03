Kleines Versehen mit großer Wirkung

Kurz einmal unachtsam gewesen, und schon ist ein Schaden von circa 20 000 Euro entstanden. So geschehen am Freitagabend auf der A 73 bei der Ausfahrt Hirschaid, als ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Forchheim die Autobahn verlassen wollte. Gleichzeitig fuhr ein 42-jähriger Bamberger an ihm vorbei, wobei er offensichtlich etwas nach rechts geriet und den Wagen des 29-Jährigen streifte. Beide Fahrer kamen zusammen zur Autobahnpolizei Bamberg, um den Unfall aufnehmen zu lassen.