Kleiner Zirkus in Not

Der Sturm Sabine hat das Zelt des Zirkus Renard, der sein Winterquartier in Stadtsteinach aufgeschlagen hat, zerrissen. Die Zirkusfamilie hofft nun, das Zelt flicken zu können. Jeder kann der Familie helfen, den finanziellen Verlust besser zu tragen. Hierzu hat die Stadt Stadtsteinach ein Spendenkonto eingerichtet. Spenden können unter dem Kennwort "Zirkus in Not" auf folgendes Konto überwiesen werden: IBAN DE64 7715 0000 0000 011387.

Noch ein Hinweis: Mögliche Sammlungen von Haus zu Haus haben nichts mit dem Zirkus Renard zu tun. Ferner ist es der Stadt Stadtsteinach aufgrund privater Verwendung leider nicht möglich, Spendenbescheinigungen auszustellen. red