Kleiner Stadtrundgang mit gemütlicher Einkehr

Am morgigen Donnerstag bietet der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein einen "Fränkischen Dämmerschoppen" an. Geboten wird ein kleiner Stadtrundgang mit anschließender Einkehr. Die Veranstaltung dauert mit Einkehr etwa drei Stunden. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Stadtturm in der Bamberger Straße. Der Rundgang ist für Inhaber einer Gästekarte kostenlos. red