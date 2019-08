Kleiner Riese ganz groß

"Hirschkäfer, kleine Riesen ganz groß!" heißt eine neue Ausstellung im Steigerwald-Zentrum in Handthal. Der Hirschkäfer ist nicht nur der größte, sondern durch sein Geweih auch einer der eindrucksvollsten Käfer in unseren Wäldern, berichten die Ausstellungsmacher. Besonders in den Abendstunden von Anfang Juni bis etwa Mitte August begeben sich die Männchen brummend und fliegend auf die Suche nach den Weibchen.

Der Hirschkäfer ist in Deutschland noch verbreitet, aber nicht sehr häufig. Durchsonnte Eichenwälder, aber auch

Gärten mit entsprechendem Totholzvorkommen, sind sein Lebensraum. Ergänzende Führungen vermitteln vielerlei Wissenswertes, Hintergründe und kuriose Fakten über den wahren Riesen unter den Insekten.

Kinder finden besonders viele Angebote: Sie können die Käfer mit dem Mikroskop ganz genau unter die Lupe nehmen, bei einem Quiz ihr Wissen testen, Käfer künstlerisch gestalten oder sich selbst als Riesenkäfer fotografieren lassen. Die Ausstellung ist noch bis zum 29. September zu sehen. Das Zentrum ist von Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. red