Kleiner ist neu am Alex

Zum 15. Februar tritt Martin Kleiner offiziell seinen Dienst als stellvertretender Schulleiter des Alexandrinums an. Schulleiter Stephan Feuerpfeil freut sich sehr über die Berufung: Schon seit fast zwei Jahrzehnten arbeiteten die beiden in verschiedenen Teamzusammensetzungen immer wieder miteinander und hätten sehr schnell erkannt, dass die Chemie zwischen ihnen stimme, was, laut Feuerpfeil, "wohl die wichtigste Grundlage für eine erfolgreiche Leitung eines Gymnasiums" sei, so die Mitteilung. red