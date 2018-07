Kleiner Gau, große Erfolge bei den "Bayerischen"

sro



Die Erlanger Luftpistolen-Schützinnen mit Auflage haben bei den bayerischen Meisterschaften im Sportschießen gute Ergebnisse erzielt. Besonders stark schnitt die SSG Erlangen-Büchenbach in der Seniorenklasse II ab, in der sie das Treppchen allein besetzte. Bayerische Meisterin wurde Birgitt Popp mit 301,5 Ringen vor Renate Fischer (300,9) und Renate Distler (297,7). In der Mannschaftswertung der Seniorenklasse I mussten sie den Herren den Vortritt lassen, dennoch schafften die Damen in der gemischten Wertung mit 900,1 Ringen Rang 4.Die zweite Büchenbacher Mannnschaft mit Johannes und Karin Böß sowie Claudia Egerer-Sieber belegte mit 882,3 Ringen Rang 9. In der Einzelwertung lag Karin Böß auf Rang 6 (294). Bei den Herren der Seniorenklasse III wurde der Büchenbacher Max Brandl mit 302,7 Ringen Siebter. Ein weiterer Titel ging an die KPHSG Erlangen. Heidemarie Haas siegte in der Seniorenklasse V mit 294,9 Ringen. Werner Müller belegte hier mit 300,5 Ringen Rang 6, Mannschaftskollege Gerhard Kammerer wurde Neunter (298,5). In der Mannschaftswertung mit Haas lag die KPHSG in der Seniorenklasse III auf Rang 5.Ursula Hünert von der SG Eltersdorf holte mit 292,3 Ringen in der Seniorenklasse III Bronze. Reinhold Bezold von den SF Dormitz schob sich mit 302,7 Ringen in der Seniorenklasse I auf Platz 7. In der Mannschaftswertung bedeutete dies für Dormitz mit Werner Brückner und Robert Lanz Rang 7 (897,2).