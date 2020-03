Kleiner Chor ganz groß

Ein kleines Dorf mit 300 Einwohnern hat einen Gesangverein, der einen guten Ruf besitzt, 112 Mitglieder zählt und im gemischten Chor immerhin 42 Aktive vorweisen kann. Die Sängerschar blickte bei der Hauptversammlung im Gasthof Vogel auf eine erfolgreiche Chorarbeit mit Tendenz nach oben unter dem Dirigat von Günter Fischer zurück.

"Bei uns stimmt alles", sagte Vorsitzender Roland Meixensberger. Er wurde bei den Neuwahlen einstimmig im Amt bestätigt Seine Stellvertreter sind Klaus Hacker und Leonard Pötzl. Die Kasse bleibt bei Marianne Schönauer in bewährten Hänen, und Schriftführerin ist weiterhin Edeltraud Fischer.

Der Vorsitzende ließ zahlreiche Auftritte Revue passieren: von den Alladorfer Festtagen und dem Dorfplatzsingen in Unterwaiz bis zum Liedernachmittag in der Kleinlangheimer Kirchenburg. Als Höhepunkt bezeichnete er das Weihnachtskonzert in der Altenploser Mehrzweckhalle: "Das war ein Abend, der alle begeisterte." Die gute Verbindung zur Sängergruppe Thurnau-Kasendorf, in der die Unterwaizer Mitglied sind, hob er noch hervor.

Chorleiter Fischer zeigte sich mit dem Besuch der 37 Singstunden zufrieden, der "Mainchor" positioniere sich im Landkreis gut, meinte er. "Schwerpunktmäßig möchte ich Lieder für das Frühlingskonzert 2021 einstudieren und bitte schon jetzt um rege Beteiligung", appellierte er an die Aktiven. Glücklich wäre er auch, "wenn noch einige sonore Bässe hinzu kämen". Priorität will er auf anspruchsvolle Chorsätze legen. Er sei zuversichtlich, das Niveau weiter heben zu können.

Bürgermeisterin Simone Kirschner nannte die Unterwaizer eine super Truppe, die das kulturelle Leben in der Gemeinde bereichere. Horst Wunnner