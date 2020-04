Kleiner Bus nimmt Dank entgegen

Das Dorfladen-Team hat in den vergangenen Wochen Großartiges geleistet. Das ist den Rossachern durchaus bewusst. Deshalb haben sie sich eine besondere Form des Danks ausgedacht und einen kleinen Bus gebastelt. Der Bus steht ab sofort im Dorfladen von Rossach. Norbert Müller schreibt dazu: "Sie haben in den letzten Wochen eine große Verantwortung für die Bürger in Rossach und Umgebung übernommen. Eine starke Dorfgemeinschaft hat auch gezeigt, dass nur gemeinsam solch eine Situation zu meistern ist. Wäre schön, wenn die Leistung des Teams durch eine kleine Aufmerksamkeit belohnt wird." red