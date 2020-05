Kleiner Bus - großes Danke

Die letzten Wochen im Dorfladen Rossach lassen sich schnell in einem Wort zusammenfassen: turbulent. Um die Nahversorgung im Ort am Laufen zu halten, zeigte das Verkäuferinnenteam um Gundula Heymann und Geschäftsführerin Petra Eckert (links) vollen Einsatz. Dieses außerordentliche Engagement wollten die Rossacher würdigen. Nobert Müller (rechts) organisierte die Aktion mit dem kleinen Bus, bei dem jeder Kunde eine kleine Aufmerksamkeit in der Kaffeekasse hinterlassen konnte. Mit Einführung der Maskenpflicht wurden noch andere Rossacher kreativ. Thea Stüllein schneiderte ansprechende Masken für jedes Alter und bot diese im Laden zum Verkauf an. Der Erlös ging an die Alltagsheldinnen hinter der Theke. So kamen 569 Euro zusammen. "Ein wirklich tolles Signal!", betonte Bürgermeister Udo Siegel. Foto: Vera Schaller