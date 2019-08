Leserfoto Insekten- und Vogelhotels gibt es öfters mal, doch nur wenige zeigen auf den ersten Blick, wie toll die Tierchen das Angebot der Menschen finden. Am Vogelhäuschen-Pfad in Stettfeld haben sich Hornissen am Vogelhotel angedockt, berichtet unser Leser Roland Simon, schickte uns ein Bild und findet das "überaus interessant!" Da geben wir ihm uneingeschränkt Recht! Die tierischen Baumeister machen jeden menschlichen Architekten mit ihrer Kunst zur Mücke.