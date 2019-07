Kleine Zirkusartisten

In der Nordwaldhalle machte der Zirkus "Fantasticus" beim Sommerfest von Kindergarten und Grundschule halt. Unter dem Beifall ihrer Familien zeigten die kleinen Artisten Aufführungen, welche von Tiernummern über Jongleure, Clowns sowie starke Männer und Powerfrauen reichten. Darüber hinaus erfreute man mit Turnvorführungen, Tänzen und am Trampolin. Am Ende ernteten die Kinder großen Applaus in ihrer Manege. Spiel- und Infostation der Feuerwehr, Spielstationen des Musikvereins und der Firmlinge rundeten das Programm ab. Foto: Michael Wunder