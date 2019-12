- Am 7., 8., 14. und 15. Dezember haben die Kronacher die Möglichkeit, im katholischen Pfarrzentrum am Melchior-Otto-Platz in zauberhafte Miniaturwelten einzutauchen. Hanni Fischer, Burggrub, Conny Schmitt, Teuschnitz und Gabi Voigt-Handke aus Michelau präsentieren an den beiden Wochenenden jeweils von 13 bis 20 Uhr die Ausstellung "Kleine Welt ganz groß".

Alle drei Miniaturistinnen haben seit Jahrzehnten mit großer Leidenschaft, vor allem mit Können und Einfühlungsvermögen, Traumwelten in Miniatur für Groß und Klein geschaffen.

Viel Liebe zum Detail

Und die Liebe zum Detail ist nicht zu übersehen. Bei der diesjährigen Adventsausstellung können nostalgische Puppenstuben aus der Vorkriegszeit bewundert werden. Es darf wieder etwas von den sogenannten "guten, alten Zeiten" geträumt werden.

Im Maßstab 1:12, dem internationalen Puppenhausmaßstab, werden unter vielen anderen Exponaten ein Wochenmarkt zwischen Geschäftshäusern, eine Schrebergartenkolonie mit blühenden Blumen und Gemüsepflanzen, liebevoll gestaltete kleine Schaustücke, sogenannte "Roomboxen", gezeigt. Auch Weihnachtliches darf bei der Ausstellung nicht fehlen. So kann man beispielsweise den Engeln in der Weihnachtsbäckerei bei ihrer Tätigkeit zusehen oder die Bescherung in einer Weihnachtsstube miterleben.

Einblicke in die Arbeitstechnik

Hanni, Conny und Gabi stehen den interessierten Puppenhausliebhabern für Fragen zur Verfügung und geben Einblick in ihre Arbeitstechniken. Über regen Besuch würden sich die Miniaturistinnen freuen.