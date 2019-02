Kleine Wehr mit großer Schlagkraft

Drei Frauen und 25 Männer sind in der Feuerwehr Kehlbach aktiv. Eine eindrucksvolle Zahl für den kleinen Frankenwaldort, wie Kreisbrandinspektor (KBI) Harald Schnappauf in der Jahreshauptversammlung feststellte. Er bescheinigte der jungen Mannschaft einen guten Ausbildungsstand und erinnerte an die Ablegung des Leistungsabzeichens "Die Gruppe im Löscheinsatz" im letzten Jahr, als gleich zwei Gruppen eine "Superleistung" hinlegten.

Der Erste Vorsitzende Tobias Langer konnte von einem regen Vereinsleben im Jahre 2018 berichten. Traditionell wurde der Neujahrsempfang der Gemeinde besucht und man war beim Fronleichnams-Umgang dabei. Das Johannisfeuer war gut besucht. Zum Ausklang des Jahres fand die Glühweinveranstaltung im und am Feuerwehrhaus statt. Ein Glühweinzelt, so der Vorsitzende, konnte nicht aufgestellt werden, da sich das Dorfhaus mit seinen sanitären Anlagen noch im Bau befindet.

Auch im Jahre 2019 stehen die traditionellen Veranstaltungen im Terminkalender. Hinzu komme noch eine Plattenparty. Das 125-jährige Feuerwehrfest in Zeyern soll ebenso besucht werden wie die Interschutz-Messe in Hannover. Im Jahre 2020 wird die Feuerwehr Kehlbach 140 Jahre alt. Dazu soll ein Festausschuss gegründet werden.

Von drei Einsätzen im vergangenen Jahr berichtete Kommandant Andreas Büttner. So wurden Sicherheitswachen während des Rennsteiglaufes, beim Mountainbike-Rennen am Ölschnitzsee und zur Kirchweih in Kehlbach durchgeführt. An einer Großübung in Windheim und an der "Gemeinde-Challenge" habe man teilgenommen. Man hoffe, so Andreas Büttner, dass dieses Event auch 2019 wieder stattfinden wird.

Mit Bravour bestanden

In 14 Übungen habe man sich unter anderem auch auf das Leistungsabzeichen vorbereitet und mit Bravour bestanden. Im kommenden Jahr, so der Kommandant, steht wieder eine Besichtigung durch die Kreisbrandinspektion an.

Bürgermeister Thomas Löffler dankte im Namen der Gemeinde für die Arbeit und stellte fest, dass die Kameradschaft in Kehlbach in Ordnung sei. Er freute sich, dass sich die Feuerwehr in die Dorfgemeinschaft mit einbringt. Sehr zur Freude der Sitzungsteilnehmer kündigte er eine Sanierung der Außenfassade am Kehlbacher Feuerwehrhaus an. Außerdem werden die Feuerwehrhäuser im Gemeindegebiet Steinbach demnächst alle mit einheitlichen Schließzylindern ausgestattet.

Jugendwart Michael Wich kündigte an, dass sein Stellvertreter Dominik Fehn und er mehr Jugendliche für die Feuerwehr gewinnen wollen. Dazu soll eine Schauübung im Laufe des Jahres beitragen. Momentan steht mit Marcel Scherbel nur ein Jugendlicher zur Verfügung, der jedoch praktisch und theoretisch "topfit" ist.

Bürgermeister Thomas Löffler, KBI Harald Schnappauf und Vorsitzender Tobias Langer ehrten Markus Dütthorn mit dem Staatlichen Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst. Sie dankten ihm für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz als aktiver Feuerwehrmann zum Wohle der Allgemeinheit. wvk