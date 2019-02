Kleine Vestekicker sichern sich den Kreismeistertitel

Die E-Jugend des FC Coburg gewann am Samstagnachmittag verdient die Futsal-Kreismeisterschaft. Im Finale besiegten die Vestekicker die Vertretung des FC Kronach. Dritter wurde der Nachwuchs des TSV Gestungshausen.

Alle beteiligten Nachwuchskicker hatten bei diesem gut organisierten Turnier in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein ihre Freude und kamen von der ersten bis zur letzten Minute voll auf ihre Kosten. Die frenetisch anfeuernden Eltern hatten ebenfalls ihre Freude am Engagement der "Hauptdarsteller".

Gruppe 1

Die Kronacher starteten mit einem sicheren 3:1 gegen Weidhausen. Nach einem 1:1 gegen die DJK/TSV Rödental folgten ungefährdete Siege gegen Gastgeber TSV Bad Staffelstein und Kreisrivalen FC Stockheim. Dahinter sicherten sich die Rödentaler den zweiten Halbfinalplatz.

Gruppe 2

Hier dominierte der FC Coburg, der auch den Tabellenzweiten SG Gestungshausen mit einem klaren 3:0-Sieg in die Schranken wies. Die Spvg Eicha kassierte zwar als einzige Mannschaft kein einziges Gegentor, schoss aber auch nur eines und musste sich deshalb mit dem dritten Platz in der Gruppe zufriedengeben.

Finale

FC Coburg - FC Kronach 4:0: Die FC-Vertretung von Trainer Lukas Carl hatte von Anfang an mehr Ballbesitz und kam auch schnell zu ersten Torchancen. Die "Rothosen" verteidigten tapfer, setzten sich aber in der gegnerischen Hälfte nicht entscheidend durch. Nach der Führung der Vestekicker war der Bann gebrochen und der Favorit sorgte für klare Verhältnisse.

Die besten Spieler

Die Torjägerkanone teilten sich gleich drei Spieler: Mit jeweils vier Treffern hatten Leonhard Mahr (vom FC Kronach), Bruno Schroer (DJK/TSV Rödental) und Jakob Chilian (FC Coburg) Grund zum Jubeln. Der beste Spieler war Noah Schott vom FC Kronach, den besten Torhüter stellte die Spvg Eicha, denn Benjamin Oster musste kein einziges Mal hinter sich greifen. red