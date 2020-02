Kleine Truppe leistet viel

Die bei vielen Hauptversammlungen quälend langen und manchmal auch erfolglosen Neuwahlen waren das kleinste Problem der Gehülzer Sänger vom Liederkranz Breitenloh, die sich im Vereinslokal Weber/Breitenloh versammelt hatten. Nachdem sich alle Funktionsträger wieder für ihr Amt zur Verfügung stellten, stand im Mittelpunkt der Diskussionen die Sorge um ein langfristiges Weiterbestehen des Chores - womit der "Liederkranz" bei Weitem nicht allein im Frankenwald dasteht.

Mit noch zwölf aktiven Sängern befinde sich der Männerchor "an der unteren Grenze der Lebensfähigkeit", sprach Vorsitzender Dirk Elsesser das Problem schon in seinem Jahresbericht an. Auf Schichtarbeit, Urlaub oder (seltener) auf Krankheit beruhende Ausfälle stellten immer gleich die Probe selbst in Frage; Zuwachs wäre dringend nötig. Wie den gewinnen und wie sich als Chor ausrichten, um auch künftig attraktiv zu sein, darüber zerbrach man sich noch einige Zeit den Kopf - ein "Wundermittel" konnte keiner bieten.

Dorfabend war Höhepunkt

Die Mitgliederzahl liegt bei 45. Höhepunkt der Veranstaltungen war der gemeinsam mit den "Bergmusikanten" organisierte Dorfabend, der mit Musik, Lied und Theater gut ankam. Originell wurde befunden, dass die drei männlichen Rollen im Einakter "Der Püebl" ebenso wie Regisseur und Souffleur allein durch 1. und 2. Vorstand sowie den Schriftführer des Gesangvereins ausgeübt wurden.

Gewohnt gelungene Auftritte waren der sehr gut besuchte Sängernachmittag in Rotschreuth, das Singen beim ökumenischen Seniorennachmittag, einem Vereinsjubiläum und in der Christmette.

Chorleiter Klaus Porsch blickte auf 31 Proben und fünf öffentliche Auftritte zurück. Neben neuen, populären Liedern wurden auch ein paar volkstümliche Weisen neu einstudiert.

Wahlausschussvorsitzender Hans Lorenz hatte leichtes Spiel und konnte sein Amt bereits nach sechs Minuten wieder an den neuen - und alten - Vorsitzenden zurückgeben. Einzige Änderung gegenüber den letzten Jahren ist die Erweiterung der Beisitzer um zwei weitere.

Die Neuwahlen beim Gesangverein Liederkranz Gehülz-Breitenloh für 2020 bis 2022 brachten jeweils einstimmig folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender Dirk Elsesser , 2. Vorsitzender Tino Schnapp, Schriftführer Hans Blinzler, Kassier Richard Biniszewski, Kulturwart Dieter Preiß, Notenwart Wolfgang Münch, Beisitzer Jan Biniszewski, Marek Kisiala, Hans Lorenz, Martin Simon unf Armin Weber. Zum Fähnrich wurde wieder Jan Biniszewski ernannt, Kassenprüfer wurden Marek Kisiala und Dieter Preiß.

Im abschließenden Punkt "Wünsche und Anträge" gab es viele Wortmeldungen vor allem zum "Thema Nummer 1", dem Nachwuchsproblem der Sänger, daneben wurde auch ein Vereinsausflug am 21. Juni und eine Mitwirkung beim Sängertag in Gestungshausen (27. Juni) beschlossen.

Die Wiederaufnahme der Singstunden wurde auf den 13. März festgelegt. Neuzugänge wären dann - natürlich - ganz herzlich willkommen. hb