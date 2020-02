Kleine Narren tanzen in die Ferien

Wie in jedem Schuljahr feierte die Höchstadter Anton-Wölker-Schule wieder einen "Tanz in die Ferien", veranstaltet vom Förderverein mit Unterstützung durch viele Eltern. Das Tanzen auf der Bühne und in der Aula, das Kinderschminken sowie die Spaßstationen in der Turnhalle fanden großen Anklang bei den 294 Schülern. Für das leibliche Wohl war mit Laugenstangen, Muffins und Getränken ebenfalls gesorgt. Foto: Rosi Wagner