Kleine Künstler sollen Märchenwald malen

Die Stadt Lichtenfels sucht kleine Künstler, die ein Bild vom Lichtenfelser Weihnachtsmarkt und/oder Märchenwald malen. Welche Figur oder welche Attraktion gefällt dir auf unserem Märchenwald am besten? Mit wem gehst du auf den Weihnachtsmarkt? Antworten auf diese Fragen, sollen die selbst gemalten Bilder geben.

Für Kinder zwischen vier und acht

Es werden Kinder zwischen vier und acht Jahren gesucht, die gerne malen. Die selbst gemalten Bilder sollten auf Din-A4-Papier gemalt und bis Montag, 13. Januar, mit Name, Anschrift und Geburtsdatum an Stadtverwaltung Lichtenfels, Malwettbewerb, Marktplatz 1, Lichtenfels gesendet werden. Das Bild kann aber auch als Anhang einer E-Mail mit dem Betreff "Kindermalwettbewerb 2019" an die E-Mail-Adresse presseamt@lichtenfels.de geschickt werden. Die Gewinner werden schriftlich an die angegebene Adresse benachrichtigt. Es warten Gewinne wie zum Beispiel freier Eintritt ins Merania-Hallenbad, Lif-Cards oder Kinderbücher auf die Künstler. Zusätzlich veröffentlicht die Stadt Lichtenfels das Gewinnerbild als Titelbild auf der Weihnachtskarte des Ersten Bürgermeisters im Jahr 2020.

Die detaillierten Teilnahmebedingungen sind unter www.lichtenfels.de/malwettbewerb nachzulesen. red