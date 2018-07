Ausstellung und Abstimmung



Eine bunte Kinderkunstaktion, besondere Rabatte, afrikanische Cocktails und kulinarische Köstlichkeiten - die Händler in der Innenstadt Forchheims verlängern am Freitag, 6. Juli, im Rahmen der Afrika-Kulturtage ihre Öffnungszeiten bis 23 Uhr und locken mit verschiedensten Aktionen.Unter dem Motto "Kleine Künstler ganz groß" haben die Händler in Zusammenarbeit mit Citymanagerin Elena Büttner als besonderen Höhepunkt eine Kinderkunstaktion ins Leben gerufen. Fünf Gruppen des Carl-Zeitler-Kindergartens, der KeKiTa Kersbach, des Kindergartens am Lindenanger, des Kinderhorts Sattlertor und der KiTa Sattlertor basteln, malen und gestalten Kunst rund um das Thema Afrika.Die dabei entstehenden Kunstobjekte werden in der ehemaligen Metzgerei Belzer (Hauptstraße 61 - 63) und im früheren Gewürzladen (Hornschuchallee 13) ausgestellt, um diese Leerstände optisch aufzupeppen.Zu den verlängerten Öffnungszeiten am Freitag werden die Kunstwerke bis 23 Uhr beleuchtet und in Szene gesetzt. Interessierte können abstimmen, welches der Kunstwerke ihnen am besten gefällt, und in allen teilnehmenden Geschäften ihre Stimme abgeben. Stimmkarten sind auch im Vorfeld schon in den Geschäften zu bekommen.Allen mitwirkenden Kindern winkt ein kleines Dankeschön fürs Mitmachen. Das Kunstwerk mit den meisten Stimmen erhält ein afrikanisches Musikinstrument, gestiftet von den Händlern. Citymanagerin Elena Büttner hofft, dass viele Besucher der Forchheimer Innenstadt die Jungen und Mädchen tatkräftig unterstützen. "Wir hoffen auf reges Interesse und viele Stimmen für die Kunst der Kinder", sagt sie.