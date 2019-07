Kleine Künstler aus dem Landkreis überzeugen beim Malwettbewerb

Sichtlich aufgeregt, aber auch stolz haben am am Dienstag die Gewinner des diesjährigen Malwettbewerbs des Familienkalenders 2020 der Volksbank Forchheim in der Hauptstelle ihre Preise und Urkunden entgegengenommen.

Zu den glücklichen Siegern gehören: Dilara aus Forchheim, Emily Larena aus Eggolsheim, Antonia aus Muggendorf, Niklas aus Obertrubach, Julian aus Forchheim-Reuth, Hanna aus Mittelehrenbach, Noah aus Hallerndorf, Anna aus Kersbach, Joshua aus Pretzfeld, Gustav aus Ebermannstadt, Johanna aus Forchheim und Lena aus Kirchehrenbach.

Der internationale Jugendwettbewerb "jugend creativ" war auch dieses Jahr im Landkreis wieder sehr beliebt. Es sind fast 2900 Bilder zum Thema "Musik bewegt" eingereicht worden. Für die Volksbank hat der Wettbewerb seit Jahren Tradition. Sie prämiert nicht nur die Schulsieger, sondern hat für zwölf Schülerinnen und Schüler noch eine ganz besondere Auszeichnung. Ihr Bild wird im Familienkalender, den die Genossenschaftsbank an über 4000 Haushalte ausgibt, zu sehen sein.

Individuelle Tasse für die Sieger

Alle zwölf jungen Künstler lud die Volksbank zusammen mit ihren Familien zu einem offiziellen Prämierungsabend ein. Markus Habermann (Filialleiter Obertrubach) führte mit Witz und Charme durch die Veranstaltung, und Volksbank-Vorstand Joachim Hauser gratulierte den Gewinnern persönlich. Jedem jungen Künstler wurde ein druckfrisches Exemplar des Kalenders sowie eine Tasse mit dem eigenen Sieger-Bild bedruckt überreicht.

Der internationale Jugendwettbewerb "jugend creativ" startet jedes Jahr im Oktober. Heuer nahmen im Geschäftsgebiet der Volksbank Forchheim fast 2900 Schüler aus über 20 Schulen an dem Wettbewerb teil und reichten einen Beitrag ein. Europaweit wurden rund eine halbe Million Kunstwerke eingereicht. Damit zählt "jugend creativ" zu den größten Jugendwettbewerben der Welt, der ab Oktober in die mittlerweile 50. Runde geht. Das nächste Thema wird dann ganz unter dem Thema "Glück ist..." stehen. Der beliebte Familienkalender ist ab sofort in allen Filialen der Volksbank Forchheim erhältlich.