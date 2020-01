Kleine Kinder dürfen tanzen und singen

Ab Mittwoch, 22. Januar, bietet die Haßfurter Tanz- und Ballettschule "On Point" wieder den Kurs "Tanzen, Singen, Spielen" für Kinder ab zwei Jahren mit Begleitperson an. Der Unterricht findet fünfmal in Folge jeweils mittwochs von 15 bis 15.45 Uhr statt. Der Kurs für Mutter und Kind fördert den natürlichen Bewegungsdrang der Kleinsten und verschafft ihnen einen ersten Zugang zu der Welt des Tanzes. Die Jungen und Mädchen bewegen sich zu bekannten Kinderliedern und -spielen. Lehrreiche und fröhliche Spielelemente geben wichtige Anreize für Geschicklichkeit, Ausdauer und Musikalität. Außerdem können sie aus einem großen Kostümfundus schöpfen, was zusätzlich gute Laune bringt. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter der Telefonnummer 09521/1502 oder direkt in der Ballettschule "On Point" inHaßfurt, Am Ziegelbrunn 10 (Hafen). red