Kleine Kicker vertreten Adelsdorf in Italien

Am Donnerstagvormittag wird sich eine junge Fußballmannschaft zusammen mit zwei Betreuern und Adelsdorfs Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) auf den Weg in die italienische Partnergemeinde Uggiate Trevano machen, um dort am Wochenende bei einem europäischen Fußballturnier mit dem Thema "Fair play for fair citizens" anzutreten. Sie treffen sich in Nürnberg am Flughafen, und dort hebt die Maschine von Ryanair in Richtung Flughafen Bergamo ab. Ein Bus erwartet sie dort und bringt sie dann weiter nach Uggiate Trevano.

Mannschaften aus den sieben Partnergemeinden von Uggiate Trevano treffen sich dort und werden in fairen Spielen um den Sieg "kämpfen". Ganz aufgeregt sind die sportlichen Jungs im Alter von neun bis zehn Jahren, denn es ist das erste Mal, dass sie sich im Ausland beweisen müssen oder dürfen. Aber sie freuen sich und werden von älteren Kollegen beneidet. "Mitmachen ist alles, aber siegen wär auch schon schön", meinte einer der Fußballer. Die Mannschaft besteht in Spielgemeinschaft zwischen dem SC Hertha Aisch und dem SC Adelsdorf. Markus Gall und Hassan Mrad werden die jungen Fußballer bei diesem aufregenden Ereignis betreuen. Der Kern der Mannschaft hat bereits 2014 in der G-Jugend zusammen mit dem Fußballspiel angefangen. Markus Gall begleitet diese Mannschaft schon seit ihren ersten Schritten in Fußballschuhen, in der ersten Saison noch als Co-Trainer und seit 2015 als Trainer. "Ich hoffe auf ein Endspiel Italien gegen Deutschland und natürlich mit unserer Mannschaft als Sieger", so Karsten Fischkal beim Treffen am Samstag augenzwinkernd. Johanna Blum