Kleine Helden in Not

Aggressionen sind uns Menschen zum Teil instinkthaft vorgegeben, heißt es in einer Mitteilung des evangelische Bildungswerks. Wie man damit umgehen und damit Vorbild für Kinder sein kann oder will, liegt in der eigenen Entscheidung. Hans Berwanger geht am Donnerstag, 23. Januar, ab 19 Uhr auf das Thema Aggressionen im Kindesalter ein. Der Vortrag findet im Gemeindehaus St. Salvator statt. Veranstalter ist das evangelische Bildungswerk in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde und dem Kinderhaus "Regenbogen". Anmeldungen für diese Veranstaltung werden bis Montag, 17. Januar, per E-Mail an ebw.coburg@elkb.de oder unter der Telefonnummer 09561/75984 angenommen. red