Kleine Früchte mit großer Wirkung für die Gesundheit

Mit einem Vortrag unter dem Titel "Wildfrüchte Superfoods" eröffnete Karin Seubert die Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Kleinweisach im Vereinsheim in Kienfeld. Von Felsenbirne über die Hagebutte bis zum Weißdorn bieten die Früchte heimischer Hecken zahlreiche Möglichkeiten zum Verzehr, so Seubert. Von Tees zur Vorbeugung über Tinkturen zur Heilung bis zu schmackhaften Marmeladen - fränkische Wildfrüchte kann man vielfältig verarbeiten, erklärte die Gartenexpertin.

Nächste Sitzungspunkte waren der Kassenbericht und das Protokoll von Lydia Nein, beides wurde einstimmig genehmigt.

Zahlreiche Arbeiten listete der Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden Käthe Billner für das vergangene Jahr auf. So wurde im März der Osterbrunnen geschmückt, im April folgte ein Schnittkurs in der vereinseigenen Obstanlage, der Verein feierte die Einweihung der neu gepflanzten Linden vor dem Friedhof. Außerdem wurde im Dezember der Weihnachtsmarkt besucht.

Auch für dieses Jahr stehen einige Termine fest: So soll am 29. April die Osterkrone am Brunnen abgeräumt werden. Am 18. Mai werden die Kleinweisacher Maulwürfe, die Jugendgruppe des Vereins, an einer Veranstaltung des Kreisjugendrings teilnehmen. Am 25. Oktober soll mit Inge Stimper getöpfert und am 7. Dezember wieder der Weihnachtsmarkt besucht werden. Die Vorsitzende erklärte, sie suche dringend Mitarbeiter im Vorstand sowie Helfer für die Jugendgruppe. Karl Holzberger